Le autorità italiane, che avevano assegnato allaLa Spezia come "porto sicuro" dove poter sbarcare le persone salvate ieri, sono state avvertite, ma non abbiamo ricevuto al momento nessuna ...È accaduto ancora martedì sera quando alladella ong Medici Senza Frontiere , la Geo Barents , di sbarcare " senza ritardo - nel porto di La Spezia , in Liguria, i 69appena soccorsi ...

Geo Barents salva 69 migranti e documenta l'ennesimo respingimento: Hanno minacciato di spararci Fanpage.it

Migranti: nave Msf verso La Spezia opera un nuovo soccorso TGLA7

La nave ong costretta a 100 ore di navigazione per sbarcare i migranti Today.it

Migranti, Piantedosi: navi ong fanno ripartire gommoni dalla Libia TGCOM

Nave salva 69 migranti: in viaggio verso porto della Spezia - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla ... Primocanale

Ora la nave contiene 130 migranti Nuovo soccorso per la Geo Barents. "Mentre andavamo verso nord - informa Medici senza frontiere - abbiamo ricevuto un'allerta da Alarm Phone. Geo Barents si è diretta ..."C'è questa coincidenza astrale: la presenza delle navi delle ong, insieme alle condizioni climatiche ... Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla Geo Barents che ieri ha soccorso 69 ...