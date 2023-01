Migranti | la Geo Barents sfida il decreto Piantedosi | devia dalla rotta verso il porto assegnato e fa il terzo soccorso

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per la prima volta una nave umanitaria, invece di procederela destinazione indicata dal Viminale, ha deciso di cambiare strada per rispondere a un'altra richiesta d'aiuto. Salgono a 130 le persone salvate. Medici Senza frontiere: "Autorità italiane avvertite, ma non...

Barents verso La Spezia salva altre 61 persone Altro salvataggio in mare dellaBarents che stava facendo rotta verso La Spezia , porto di sbarco assegnato ieri dopo il soccorso 69 ......all' assegnazione del porto di La Spezia alla naveBarents. 'Come ho già detto giorni fa - prosegue Toti - quando si ventilava questa ipotesi, non sarà certamente qualche decina diun ...

Migranti: secondo soccorso per Geo Barents, 'dall'Italia nessuna risposta' Agenzia ANSA

Migranti, la Geo Barents obbligata ad andare a La Spezia dopo un unico salvataggio la Repubblica

Migranti, la Geo Barents cambia la rotta per un secondo soccorso e sfida il decreto Piantedosi Il Fatto Quotidiano

Migranti, alla Geo Barents assegnato il porto di La Spezia: 69 persone a bordo Sky Tg24

Migranti, la Geo Barents sfida il decreto Piantedosi: devia dalla rotta verso il porto assegnato e fa il terz… la Repubblica

la Geo Barents soccorre i migranti violando il decreto del ministro dell’interno, Piantedosi. E’ la prima volta che accade ...L'imbarcazione di Msf aveva già il porto assegnato, ma ricevuta l'allerta si è diretta verso l'imbarcazione in difficoltà ...