Migranti | Geo Barents verso La Spezia con 237 persone a bordo dopo tre salvataggi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Primi soccorsi multipli per una nave umanitarial'entrata in vigore del decreto Piantedosi che impone invece di fare rotta "senza ritardo"il porto assegnatol'intervento dio iniziale. Protagonista la Geodi Medici senza frontiere che sottolinea di aver operato "in conformità con il diritto internazionale marittimo". Dal Viminale vogliono però vederci chiaro e accertamenti sull'eventuale mancato rispetto delle norme saranno svolti quando la nave approderà a La. In caso di infrazioni il comandante rischia una multa da 10mila a 50mila euro ed il fermo per due mesi della nave per disposizione del prefetto del capoluogo ligure. E il ministro dell'Interno torna ad attaccare: "la presenza delle ong fa ripartire i gommoni", accusa. I tre soccorsi La ...

... che rischia di fare la fine dei porti chiusi Sullo stesso argomento: Suicon la Tunisia funziona sempre uguale: soldi in cambio di più guai I numeri sballati di Piantedosi suiLa ...... la nave ha portato in salvo altri 61in pericolo su un gommone in difficoltà in acque internazionali, al largo della Libia. LaBarents si era imbattuta nel gommone mentre stava ...

Migranti: terzo soccorso per Geo Barents, la nave verso La Spezia Agenzia ANSA

Migranti, la Geo Barents cambia la rotta per un secondo soccorso e sfida il decreto Piantedosi Il Fatto Quotidiano

Migranti Ong, assegnato il porto di La Spezia alla nave Geo Barents. Msf: «Dista 100 ore di navigazione» Corriere Roma

Migranti, la Geo Barents sfida il decreto Piantedosi: devia dalla rotta e fa il terzo soccorso. Il Viminale:… la Repubblica

La Geo Barents salva 237 migranti in tre soccorsi. Il governo assegna il porto di La Spezia e si riserva di valutare la ... Open

Milano, 25 gen. (askanews) - Tre interventi consecutivi per la Geo Barents; in totale la nave di Medici senza frontiere (Msf) ha soccorso, nel giro di poche ore, 237 persone, tra cui 27 donne e 87 min ...Il governo guidato da Giorgia Meloni continua ad ostacolare le operazioni delle ong nel Mediterraneo indicando loro di sbarcare nei porti del Nord Italia anziché del Sud, come successo sempre negli… L ...