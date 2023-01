Migranti | alla Geo Barents assegnato il porto di La Spezia | 69 persone a bordo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È Laildalle autorità italianenave Geodi Medici senza frontiere che ha soccorso e salvato nel Mediterraneo 69. Dal profilo Twitter la ong spiega che il velivolo di ricognizione Sebird 2 ha segnalato un gommone sovraffollato. Tra i soccorsi vi sono nove donne e 25 minorenni: di questi, due sono bambine di 5 anni. "Ci è statoildella. Dista a cento ore di navigazione da dove ci troviamo in questo momento", si legge in un tweet di Medici senza frontiere.

La Geo Barents ha soccorso 69 persone da un'imbarcazione in acque internazionali vicino la Libia. Tra loro ci sono 9 donne e 25 minori (di cui due bambine di 5 anni). Lo fa sapere Medici… Leggi ...Ancora polemiche e bracci di ferro tra il governo e le navi delle Ong che salvano migranti in mare. Tocca ancora alla Geo Barents di Medici senza frontiere.