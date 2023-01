(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) - Bergamo, 25 gennaio 2023 – Gli eventi sismici che hanno interessato il territorio italiano negli ultimi decenni hanno messo in evidenza la fragilità del patrimonio edilizio esistente. Le nuove strutture sono tenute a rispettare le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), più stringenti rispetto al passato in tema di vulnerabilità sismica, ma ciò non vale per gli edifici costruiti prima del 2008, i quali potrebbero non essere adeguati a supportare i carichi di un eventuale evento tellurico. Per favorire la messa in sicurezza degli edifici, è stato dunque introdotto il cosiddetto Sismabonus: una misura che dà accesso a una serie diper tutti quei lavori di miglioramento antisismico effettuatistrutture esistenti abitative o produttive. Prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024, il ...

... con la possibilità quindi di arrivare all'85% nel caso didi due classi sismiche. Lo ...e rientrano tra le spese ammesse in detrazione per la realizzazione degli interventi...Aumento della sicurezza degli edifici,delle strutture e riduzione dei consumi energetici, queste le principali finalità che saranno tenute in considerazione per assegnare ...

Miglioramenti antisismici: facciamo il punto sulle agevolazioni fiscali Adnkronos

Pnrr, da Regione Umbria 17 mln euro per sicurezza e efficientamento energetico scuole Adnkronos

Le fragilità degli edifici scolastici italiani nel report Legambiente Giornale della Protezione civile

Capannoni industriali: Sismabonus fino al 2024 per i miglioramenti antisismici Milano Finanza

Ristrutturazione e ampliamento alla palestra comunale “G. Morandi” ModenaToday

Avvio dei lavori, oggi, per l’importante intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento della palestra comunale ’G. Morandi’, il principale impianto comunale di Castelvetro per l’ ...Quali novità per il sisma bonus 2023 Si tratta dell’incentivo che consente di portare in detrazione le spese sostenute per i lavori di riduzione del rischio sismico. La legge di Bilancio di quest’ann ...