(Di mercoledì 25 gennaio 2023) TANTO AMORE Per ladic'erano tutte le donne di casa : dalla madre Ineke alle figlie Sole e Celeste Trussardi e naturalmente Aurora Ramazzotti. La primogenita ha iniziato dal ...

ha festeggiato il suo compleanno organizzando una super festa in compagnia dei parenti e degli amici e colleghi più stretti. Al party erano infatti, presenti molti vip come ad ...TANTO AMORE Per la festa dic'erano tutte le donne di casa : dalla madre Ineke alle figlie Sole e Celeste Trussardi e naturalmente Aurora Ramazzotti. La primogenita ha iniziato dal mattino a postare dolci ...

Michelle Hunziker, festa con tanti amici per i suoi 46 anni TGCOM

Ilary Blasi alla festa di Michelle Hunziker, fra gli ospiti anche Nicola Savino e Alessia Solidani Corriere TV

Michelle Hunziker, festa di compleanno in stile 007: parata di vip Corriere dello Sport

Michelle Hunziker e la sua tipica serata di relax, tra serie tv e scorpacciate di cibo Io Donna

L'avevamo lasciata a Parigi con il nuovo fidanzato Bastian tra piume, tacchi a spillo e Rolex, oggi ritroviamo Ilary Blasi alla festa di compleanno dell'amica e collega Michelle Hunziker. Ha ...TANTO AMORE Per la festa di Michelle Hunziker c’erano tutte le donne di casa: dalla madre Ineke alle figlie Sole e Celeste Trussardi e naturalmente Aurora Ramazzotti.La primogenita ha iniziato dal ...