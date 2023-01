Mi lasci finire! | Sallusti asfalta Speranza e svela le balle colossali della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Scontro durissimo a Di Martedì tra il direttore di Libero, Alessandroe l'ex ministro alla Sanità, Robertova subito dritto al punto nel momento in cui l'asse Conte-, principali esponenti del disastroso governo giallorosso, hanno dato lezioni di coerenza alla Meloni. Di fatto Conte ha attaccato il governo e il premier affermando che la Meloni non avrebbe rispettato le promesse fatte in campagna elettorale.dato che l'esecutivo con la legge di Bilancio ha dato risposte concrete sul caro-bollette a milioni di italiani. E così, prima sistema Conte: "Ha la faccia come il culo. Uno che è stato prima con la Lega al governo, poi col Pd, viene qui a dare lezioni di coerenza?". Ma non finisce qui. Poi il mirino ...