“Mi ha alzato le mani” Choc al GF Vip | Antonella denuncia tutto | il finimondo nella casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Adesso è guerra totale al GF Vip 7 traFiordelisi e Edoardo Donnamaria. Sembrava che tra i due, dopo le incomprensioni e le liti del passato, fosse tornato il sole definitivamente. Invece nelle scorse ore si è registrato uno scontro durissimo alla presenza degli altri vipponi. Ma stavolta si è andati decisamente oltre, infatti lei ha lanciato anche un’accusa molto grave contro il volto di Forum. Il quale l’ha respinta immediatamente, facendo intendere che non ci sia mai stata una cosa simile. Difficile capire come evolverà il loro rapporto al GF Vip 7, ma per adessoFiordelisi e Edoardo Donnamaria paiono più che lontani che mai. E c’erano già state delle premesse negative, dato che il vippone aveva già detto a Nikita Pelizon: “Sono amico di chi mi pare, non è che Oriana l’ha menata o le ha offeso ...