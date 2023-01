Meteo | tornano freddo e neve | allerta gialla in nove regioni

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo una breve tregua, ancorasull’Italia. Nell’area del Mediterraneo persiste infatti una circolazione ciclonica, centrata sul canale di Sardegna, che richiama aria fresca da Nord-Est sullesettentrionali ed aria più umida in risalita dal nord-Africa verso il resto dell’Italia. Precipitazioni a carattere sparso interesseranno nei prossimi giorni il Centro-Sud, con nuove nevicate fino a quote collinari nelle aree interne, specie sui settori appenninici centrali del versante adriatico. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche ...

Dopo una breve tregua, tornano le nuvole e le pioggie in Campania La Protezione Civile della Regione Campania infatti, ha emanato un avviso di allerta per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di ... con il freddo tipico dell'inverno che ha portato abbondanti nevicate in Appennino e fiumi tornati in piena, come dimostra il video del fiume Conca a Morciano di Emilia - Romagna. La neve caduta ...

