Messina Denaro | Salvatore Catalano al corteo di Campobello | “C’è tanta rabbia | ma oggi gioisco perché lui è dentro La Sicilia vuole essere libera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Lac’è stata, ma. Sapevamo che i boss non lasciano il territorio, ma averlo qui è stata veramente una mazzata in testa. Sono stato molto arto, masto gioendolui (Matteo, ndr) èma anche per questa partecipazione”. Così, fratello di Agostino, uno degli agenti di polizia morti nella strage di via d’Amelio assieme ai suoi colleghi Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina e a Paolo Borsellino.è tra le persone che hanno preso parte alla manifestazione contro la mafia adi Mazara. “L’ultimo stragista l’abbiamo preso. Questo ramo secco l’abbiamo ...