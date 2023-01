Messina Denaro | perquisita la casa dei suoceri di Andrea Bonafede

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) commenta Continuano a Campobello di Mazara (Trapani) le perquisizioni degli investigatori dopo l'arresto di Matteo. I carabinieri del Ros, alla ricerca di elementi utili per scoprire la ...

commenta Continuano a Campobello di Mazara (Trapani) le perquisizioni degli investigatori dopo l'arresto di Matteo. I carabinieri del Ros, alla ricerca di elementi utili per scoprire la rete di fiancheggiatori che ha favorito la latitanza del boss, hanno perquisito l'abitazione degli ex suoceri di ...... alla ricerca di elementi utili per stringere ancora di più la rete di fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza di Matteo, proseguono senza sosta. E questa sera, mercoledì 25 ...

Matteo Messina Denaro "aggressivo, non vuole far trasparire le sue debolezze": cosa rivela la grafia del boss TGCOM

Messina Denaro, sulla porta della casa della madre una targa con la scritta "Per mio marito" RaiNews

Vende i giacconi in "vero Messina Denaro Style". Il video del commerciante scatena le polemiche La Stampa

Bonafede interrogato a Palermo ma non ha risposto ai magistratiCastelvetrano (Tp), 25 gen. (askanews) - Continuano le indagini seguite alla cattura della primula rossa Matteo Messina Denaro, ...Cosa c’è scritto nei pizzini inviati tra il 2003 e il 2006 a Bernardo Provenzano da Matteo Messina Denaro: in alcuni di questi messaggi, come ...