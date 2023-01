Messina Denaro | occhiali e champagne | le immagini della perquisizione di uno dei covi

Roma, 25 gen - I 'non sapevo' su Matteosi sono manifestati, puntualmente, nei giorni successivi all'arresto del boss. E generano, come sempre, abbastanza tristezza, rilanciando il tema classico dell'omertà. Sulla quale, ...Nel video dei carabinieri le immagini della perquisizione di una delle residenze del boss Matteo. Tra gli oggetti trovati dagli investigatori libri sulla mafia anche occhiali da sole, fotografie, bottiglie di champagne, documenti firmati dal superlatitante con il suo vero nome. L'...

Messina Denaro, perquisizione in casa della madre: trovati RayBan e champagne. VIDEO Sky Tg24

Nella casa di Matteo Messina Denaro tra Ray Ban, bottiglie di champagne e cataloghi d'arte - Il video Open

Castelvetrano, perquisita la casa di famiglia di Matteo Messina Denaro: spunta la collezione di Ray-Ban del padrino Repubblica TV

Il traslocatore di Messina Denaro: «Gli dissi che ero in ritardo. La sua voce cambiò subito, ora ho i brividi» Corriere Roma

VIDEO | Messina Denaro, perquisita la casa della madre: spunta la collezione di Rayban PalermoToday

Inossidabile il metodo del generale Dalla Chiesa; ha funzionato anche questa volta per l’arresto di Matteo Messina Denaro, indagato come stragista sanguinario. Lo ha dichiarato il generale Pasquale ...A Matteo Messina Denaro è stato lanciato un appello a pentirsi da parte di Alessia Randazzo, responsabile area legale della clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss era in cura per un tumore. Su ...