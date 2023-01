Messina Denaro | i pizzini a Provenzano | ' Lei è il mio maestro Non mi fido dei politici | non fanno niente per niente'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Daidi Matteoa Bernardo, non emerge la figura di un boss duro e spietato con tutti, ma grande devozione, quasi amore per quello che all'epoca era la figura ...

Dai pizzini di Matteoa Bernardo Provenzano , non emerge la figura di un boss duro e spietato con tutti, ma grande devozione, quasi amore per quello che all'epoca era la figura gerarchicamente più in alto in ...Dai supermercati alla benzina, erano questi solo alcuni degli 'affari' a cui mirava il boss Matteo. Un business molto redditizio che interessava il boss, come emerge dai pizzini scritti tra il 2003 e il 2006 ritrovati nel covo di Bernardo Provenzano. Una decina di messaggi che l'...

Subito dopo la cattura di Matteo Messina Denaro lì per lì ho gioito e ho sollecitato gli astanti, durante un evento pubblico, ad applaudire i carabinieri. Ma in cuor mio ero sopraffatto da un enorme ...