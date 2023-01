Messi | il rinnovo con il Psg stenta a decollare dopo lo scandalo Mbappé L’Equipe

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)analizza la situazione attorno aldi contratto di Lionelcon il Psg. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto ed è già libero di poter trovare accordi con altri club per la prossima stagione. Spiega il quotidiano francese che ci sono da risolvere dei punti importanti come la posizione economica del Psg: “Restano da risolvere diversi punti tutt’altro che banali, a partire dalla durata di questa estensione e dalla componente monetaria poiché l’idea sarebbe quella di ricominciare da capo su un nuovo contratto. Data la situazione economica del club, che incide fortemente sulle sue possibilità di reclutamento a causa del fair play finanziario, il Psg sarà in grado di offrire le stesse condizioni salariali a?”. Secondo le fonti decheil ...

Secondo la stampa argentina il capitano della Seleccion campione del mondo è intenzionato a lasciare Parigi: "Beckham vuole portarlo a Miami, a Barcellona sognano il suo ritorno" ...