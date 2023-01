Noi abbiamo sempre pensato che ilsi faccia in estate e non a gennaio, ma stavolta ci si aggiunge pure questo aspetto'. L'obiettivo resta portare la rosa dai 31 giocatori che c'erano a fine ...Riveros, direttore di agenzia del SENAD, in un comunicato stampa con ABC Color , ha dichiarato che solo nei primi 15 giorni dell'anno in Paraguay sono stati sequestrati più di 1000 kg di cocaina.

Mercato: Raúl Moro rientra alla S.S. Lazio Ternana Calcio

Mercato Lazio, UFFICIALE | Raul Moro in prestito al Real Oviedo Cittaceleste.it

Ternana, dopo Pettinari anche Raul Moro verso l'addio ma il mercato in entrata non decolla Corriere dell'Umbria

Lazio, Raul Moro verso l'addio alla Ternana: è vicino alla Liga Calciomercato.com