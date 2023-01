Mentana è una furia contro Travaglio | “Prendi le distanze da Orsini o ci vediamo in tribunale”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Enricoe Marcose le danno di santa ragione, sia pure a distanza. La “colpa” è del professor Alessandroche sul Fatto Quotidiano aveva annoverato il direttore del Tg La7 tra i “media dominanti” e gli “irresponsabili”. Per il solo fatto di aver dato spazio a un’informazione a suo avviso troppo filo-americana. Il direttore del Tg di La 7 non è uno che le manda a dire e così, infastidito dalle accuse di essere un “irresponsabile” sia pure a mezzo stampa, ha scritto al collega per replicare. Ne è uscita una baruffa, conche si è fatto beffa die ha spalleggiato il professore che pontifica sulla Russia e l’Ucraina.dà dell’irresponsabile asul “Fatto” diAl che...