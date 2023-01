Meloni sente i leader alleati | “Uniti per sostegno Ucraina a 360 gradi”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA – La presidente del consiglio, Giorgia, ha oggi avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli StatiBiden, il Presidente francese Macron, il Cancelliere tedesco Scholz e il Primo Ministro britannico Sunak nel quadro dello stretto coordinamento euroatlantico sulall’. “Prendendo atto della situazione sul terreno a quasi un anno dall’invasione russa – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ihanno ribadito l’importanza di una costante forte coesione tranel continuare a fornire assistenza a Kiev a 360”. L'articolo L'Opinionista.

Il partito sisaldo al governo perché se venisse disarcionato da una manovra parlamentare dei ... Con un esito scontato: trionfo dellacon conseguente emarginazione dei suoi ex alleati. ...La call è stata organizzata per fare il punto della situazione. E' in corso una call tra il premier Giorgia, il Presidente degli Stati Unti, Joe Biden, il Presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico Rishi Sunak e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'obiettivo della call è quello di ...

Meloni sente leader alleati: uniti per sostegno Ucraina a 360 gradi Tiscali Notizie

Biden sente Meloni, Macron, Scholz e Sunak e conferma l'invio di 31 Abrams a Kyiv Il Foglio

Meloni sente i leader alleati: uniti per il sostegno all'Ucraina Agenzia askanews

Migranti, Meloni sente Macron: "Urgenti soluzioni per il controllo delle frontiere Ue". La premier presto a P… la Repubblica

Giorgia Meloni sente Zelensky: "pieno sostegno all'Ucraina" LabParlamento

Stati Uniti, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna si coordinano sul sostegno all'Ucraina, mentre il presidente americano annuncia l'invio dei tank in Ucraina: "Aiutiamo gli ucraini a difendersi.La call è stata organizzata per fare il punto della situazione. E' in corso una call tra il premier Giorgia Meloni, il Presidente degli Stati Unti, Joe Biden, il Presidente francese, Emmanuel Macron, ...