Meloni non cede ai benzinai | gli obblighi restano | sindacati divisi sullo sciopero

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A ridosso dell'inizio delle 48 ore didei, proclamato a partire dalle 19 di ieri, il governo ha tentato un salvataggio in calcio d'angolo, convocando nel pomeriggio i gestori al ministero delle Imprese e Made in Italy. Un confronto lampo in cui ihanno incassato una serie di aperture dal ministro Urso. Ma le rassicurazioni dell'esecutivo, a quanto pare, non sono bastate e Fegica e Figisc/Anisa hanno confermato lo, convocando per oggi, alle 11, un'assemblea dei gruppi dirigenti delle organizzazioni di categoria, presso la sala Capranichetta di Piazza Montecitorio, aperta anche «a deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari». Nel fronte deiperò si è aperta una breccia: Faib Confesercenti, in segno di «apprezzamento» del lavoro del ministro, ha deciso ...

... escludendo coloro chesi esprimono), si attesta al 51 per l'esecutivo ( - 3) e a 53 per Giorgia( - 5), riportandosi sui valori di inizio mandato . Tutto ciò si riflette anche sugli ...... ma Fegica, Figisc e Anisaci stanno e sottolineano che resta "confermata l'intenzione della ... Cosa cambia per i gestori con il decreto benzina del governo. Ma cosa prevede il decreto varato ...

Giustizia, la tregua di Meloni: "Non ripeterò gli errori di chi mi ha preceduto" la Repubblica

Da oggi benzinai fermi per due giorni. Meloni: “Le speculazioni non ci sono state ma non potevamo… Il Fatto Quotidiano

Benzina: Meloni,provvedimento giusto, non si torna indietro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Benzinai, domani al via lo sciopero. Meloni: "Provvedimento giusto, non si torna indietro" Sky Tg24

Ecco perché Meloni non è neoliberista La Stampa

Nel centro storico è attivo da tempo un servizio di sosta auto a pagamento la cui gestione sarà affidata dal 1 febbraio alla Ditta Siak parcheggi srl. Il servizio consisterà nella presenza periodica d ...I sindacati in allerta dopo l’annuncio del presidente Tebboune in occasione della visita del premier Meloni. Nacci (Uilm): "Per il Gruppo Piaggio e per la città dovrà essere un’opportunità, un motivo ...