Melito | scissionista ucciso in una trattoria | la pista dello scontro interno al clan

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nessuno ha visto e soprattutto nessuno parla. Restano complicate le indagini sull’omicidio di Vincenzo Nappi, il 57enne freddato nel ristorante di, in via Francesco Rossi, vicoletto a ridosso della chiesa principale della cittadina a nord di nord. Gli inquirenti si scontrano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... altro soprannome con cui era conosciuto Mauriello negli ambienti criminali di. Indagini che ... lo scontro che rimodula gli equilibri interni del cartello. È questo il contesto in ...Federico Bizzarro , invece, capozona di(Napoli) era stato ucciso il 27 aprile 2004, in un ... ritenuto affiliato alla famigliadegli Abbinante. L'omicidio si era consumato il 2 ...

Per fortuna era semideserto il ristorante di Melito dove, poco fa, è scattato l’agguato in cui è stato assassinato Vincenzo Nappi, 57 anni, soprannominato “o’ pittore”, ritenuto dagli inquirenti legat ...Vincenzo Nappi era un elemento di primo piano del clan Amato- Pagano. A settembre in città un docente ucciso a scuola ...