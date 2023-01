Mediazione in extremis del Governo. Ma i benzinai non mollano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La vicenda dei carburanti sta diventando una vera propria telenovela con i passetti, due indietro e uno avanti, del. Il pugno duro mostrato da Giorgia Meloni da Algeri, alla vigilia della mobilitazione dei, si scioglie nella mano tesa dal suo ministro delle Imprese e del made in Italy. Adolfo Urso, a quattro ore dalla chiusura degli impianti, decide di convocare i sindacati. Il premier Meloni non ci mette la faccia e il ministro Urso si gioca la sua. E lo sciopero deiresta E dopo la precedente riunione di giovedì scorso in cui aveva già allentato la stretta sull’obbligo della comunicazione del prezzo medio regionale e sulle sanzioni previste nel decreto sulla Trasparenza sui prezzi dei carburanti, Urso prova, a parole, ad allentare ancora un po’. Ma neanche questo è sufficiente. Del resto pare che la ...