Mbappé è il giocatore più prezioso al mondo | vale 210 mln

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La superstar del Psg e della Francia Kylianè ilpiùalcon un valore di 210 milioni di euro, 32 milioni di euro in più rispetto a Erling Haaland attaccante del Man City, secondo le ultime valutazioni dei giocatori di Football Benchmark. Jude Bellingham con 147 milioni di euro è il terzocon il valore più alto e il primosotto i 21 anni. Osservando i maggiori aumenti di valore dei giocatori dall'ottobre 2022, il Barcellona e lo spagnolo Gavi sono in cima alla lista con un aumento di valore di 51 milioni di euro (70%) a 123 milioni di euro. Il ritorno in forma dell'attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra Marcus Rashford ha visto il suo valore aumentare di 28 milioni di euro (48%) ed è il settimo ...

La superstar del Psg e della Francia Kylianè ilpiù prezioso al mondo con un valore di 210 milioni di euro, 32 milioni di euro in più rispetto a Erling Haaland attaccante del Man City, secondo le ultime valutazioni dei ......e non intendono mettersi in pericolo dopo aver già fatto enormi sforzi per trattenere Kylian'... e il progetto non manca di fascino agli occhi del. Ma questo non è il percorso preferito ...

L’Argentina vince i Mondiali alla fine di una partita che non doveva finire mai Domani

Mbappé, l'eroe della banlieue la Repubblica

Francia-Argentina 4-3, Mbappè è una furia e porta ai quarti i transalpini la Repubblica

Mbappé sfida Modric: oltre alla Coppa in palio c'è il pallone d'oro. Croazia in ansia per Perisic la Repubblica