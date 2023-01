Matteo Messina Denaro | ritrovati gli storici occhiali da sole | cosa c' era a casa della madre l' ultima prima della latitanza

Ma dunqueDenaro leggeva libri Aveva una sua piccola biblioteca Non me l'aspettavo. Eppure, han trovato dei libri nei suoi covi, pochi per la verità, due soprattutto, una "Biografia" di Hitler ...... l'interrogatorio di garanzia di Andrea Bonafede, il geometra incensurato che è stato arrestato con l'accusa di avere prestato la sua identità al bossDenaro. L'accusa a suo carico è ...

Il concessionario di Messina Denaro: «Valutai la sua auto 10mila euro. Il giorno dell'arresto mi tremavano le... Corriere della Sera

«Matteo Messina Denaro È gentile e colto, ama tanto chiacchierare. Mi parlò di Garibaldi e di filosofia» Open

Messina Denaro comprò l'auto di persona Il concessionario lo riconosce, ma solo dopo l'arresto Open

Il traslocatore di Messina Denaro: «Gli dissi che ero in ritardo. La sua voce cambiò subito, ora ho i brividi» Corriere Roma