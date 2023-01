Matteo Messina Denaro aggressivo | non vuole far trasparire le sue debolezze | cosa rivela la grafia del boss

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)veicola questa energia in atteggiamenti aggressivi e violenti . In qualche maniera questi comportamenti lo gratificano anche se non è mai del tutto soddisfatto. E' sempre alla ...

Denaro veicola questa energia in atteggiamenti aggressivi e violenti . In qualche maniera questi comportamenti lo gratificano anche se non è mai del tutto soddisfatto. E' sempre alla ...Rispondendo poi a una domanda sull'arresto diDenaro, Baturi ha espresso il suo plauso . "Non può che essere un motivo di soddisfazione verso le forze dell'ordine e la magistratura". ...

L'appello a Messina Denaro dalla clinica di Palermo: «Stai morendo, non manca molto: parla» Open

Matteo Messina Denaro, l'appello della clinica di Palermo al boss: "Ti resta poco da vivere, parla" TGCOM

Stai morendo, pentiti. L'appello della clinica La Maddalena a Matteo Messina Denaro Fanpage.it

Chi è davvero Salvatore Baiardo Tutti i dubbi sulla "profezia" di Matteo Messina Denaro malato Open

Messina Denaro, nei pizzini a Provenzano il suo 'testamento' - Il pdf Adnkronos

(Adnkronos) - Dai supermercati alla benzina, erano questi solo alcuni degli 'affari' a cui mirava il boss Matteo Messina Denaro. Un business molto redditizio che interessava il boss, come emerge dai ...CASERTA – A Palermo si ironizza, con manifesti affissi in diversi luoghi del centro cittadino. A farlo e’ il collettivo “Offline corporation” che torna alla carica dopo l’arresto di Matteo Messina Den ...