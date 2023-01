Maruf Anowar ha grandi sogni sul Cricket in Italia e a Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’interesse per ilsi sta sviluppando lentamente ma costantemente poiché l’è attualmente al 32° posto nella classifica internazionale del, il che non è male per un paese in cui ilnon è molto conosciuto. Ilnon è mai stato uno sport molto popolare in, ma da tempo è cambiato; grazie agli immigrati provenienti da Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh e India. i giocatori si sono uniti alle squadre sul suolono, portando alla creazione di oltre 50+ nuove squadre negli ultimi cinque anni. L’80% dei giocatori sono immigrati. Ma l’interesse della gentena del posto cresce ogni giorno di più. Quando si tratta di aumentare l’interesse per iltra le persone, bisogna prendere di mira la ...