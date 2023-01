Marolda avverte il Napoli | “Domenica sera arriva il vecchio marpione”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ciccioilcheilallo stadio “Diego Armando Maradona” Ciccio, giornalista da sempre vicino alle vicende del, si è espresso sul campionato italiano, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Non mi sarei mai aspettato un doppio stop di Inter e Milan in questo turno. Ieri la Lazio ha giocato la miglior partita degli ultimi tempi, i rossoneri sono stati stracciati e surclassati. Questo Milan mi preoccupa molto, fossi un tifoso milanista. Ilè in una media da cento punti, anche se questo campionato è un po’ più lento rispetto agli ultimi. E’ entusiasmante vedere una squadra che davvero fa un campionato a parte”. Per ...