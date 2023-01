Con il passaggio di James Vowles in Williams, nuovo team principal dalla posizione di responsabile delle strategie in, il 2023 dovrà dire se e quanto sarà stata un'uscita traumatica. ...Interrogato sull'impatto che avrà sullala partenza di Vowlesha risposto così: 'Vedremo. Continuo a credere che lasarà il nostro più grande avversario quando si tratterà di ...

Marko: "In Mercedes c'è un clima teso" Autosprint.it

F1 | Marko: “Per il 2023 temo Hamilton. Mercedes più forte di Ferrari” F1inGenerale

F1 | Marko: "Red Bull deve temere più Mercedes che Ferrari nel 2023" Motorsport.com - IT

F1, Marko: "Red Bull deve temere più Mercedes di Ferrari" Corriere dello Sport

De Vries, da Marko la fiducia mai avuta in Mercedes FormulaPassion.it

Il Dottore rivela come a Brackley ci sia un clima teso non tanto per l'uscita di scena di Vowles quanto per gli ingegneri che porterà in Williams ...Il consulente della Red Bull non crede ad un rafforzamento del legame tra la Williams e il team della Stella a tre punte, anzi ...