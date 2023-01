Le designazioni arbitralila 20giornata Bologna - Spezia (venerdì 27/01 ore 18.30) Arbitro: Massimi Assistenti: Vecchi"D'... Ghersini Empoli - Torino (sabato 28/01 ore 15.00) Arbitro:...Ecco la designazione arbitraleEmpoli - Torino , match validola 20ª giornata di Serie A. EMPOLI - TORINO Sabato 28/01 h. 15.00 Arbitro :Assistenti : Carbone - Giallatini Quarto uomo : Cosso VAR : Abbattista AVAR : Maggioni

Marcenaro per Empoli-Torino | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

Arbitri Serie A, le designazioni per la 20^ giornata Sky Sport

Serie A, le designazioni arbitrali per la 20ª giornata Sportitalia

Perugia-Palermo, arbitrerà Marcenaro. Al VAR Nasca Calcio Grifo

Inter-Empoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Dumfries Corriere dello Sport

Sarà Matteo Marcenaro, della sezione AIA di Genova, il direttore di gara di Empoli vs Torino, in programma sabato alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Carbone e Giallatini, ...Sarà Daniele Orsato ad arbitrare il big match tra Napoli e Roma, valido per la prima giornata di ritorno e in programma domenica alle 20.45 al Maradona.