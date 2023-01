Mara Sattei inizia il conto alla rovescia per Sanremo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Giovane, fresca e traversale. Non la spaventa il cambiamento e soprattutto la sperimentazione musicale, ma mantiene sempre uno sguardo anche verso la tradizione., a coronamento di un anno ricco di successi, si prepara a salire sul palco dell’Ariston per la prima volta, in gara al Festival ditra i 28 big annunciati da Amadeus. Già in precedenza aveva dato sfogo a tutta la sua grinta sul palcoscenico e anche in studio discografico, ma adessoè pronta ad aggiungere un tassello in piùsua giovane carriera. L’artista, infatti, a febbraio salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston con Duemilaminuti, il brano che porterà in gara tra i 28 big annunciati da Amadeus. Il countdown è giàto per la cantante....