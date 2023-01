Manipolazione e frode fiscale | perdita record per Adani | il gruppo dell’uomo più ricco d’Asia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Hindenburg Research denunciadel mercato ee scommette sul crollo in Borsa: il conglomerato indiano perde quasi 11 miliardi di dollari

... è stato accusato dalla società di ricerca degli investimenti Hindenburg Research di aver manipolato il valore delle azioni della sua holding, Adani Group , e di aver perpetrato per decenni una...... società di ricerca e shirt - seller che ha svelato ladel produttore di camion elettrici Nikola Corp, la ricchezza di Adani è basata su uno schema didel mercato e di...

Manipolazione e frode fiscale: perdita record per Adani, il gruppo ... Il Sole 24 ORE

Manipolazione delle azioni e frode contabile: il miliardario Gautam ... Forbes Italia

Adani Group, l'uomo più ricco dell'Asia accusato di una mega-frode Verità e Affari

Crescono le truffe nel trasporto delle merci - TrasportoEuropa TrasportoEuropa

La SEC accusa l'exploiter di Mango Markets per il presunto furto di 116 milioni di dollari in crypto Cointelegraph Italia

Hindenburg Research denuncia manipolazione del mercato e frode fiscale e scommette sul crollo in Borsa: il conglomerato indiano perde quasi 11 miliardi di dollari ...Dopo essere stato contrassegnato con la bandiera rossa per espansione con indebitamento eccessivo, il gruppo Adani è di nuovo in polemica.