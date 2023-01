(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La seconda e la prima della classifica di Premier League si sfidano nei sedicesimi di finale della Coppa d’Inghilterra, con ilche aveva già dovuto affrontare il Chelsea nel terzo turno, anche se i Blues lamentavano molte assenze, mentre l’aveva passeggiato contro l’Oxford United. In campionato, i londinesi hanno cinque punti di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Kylian Mbappé chiede un rinforzo al PSG : secondo il Sun , l'attaccante francese ha espresso alla società la volontà di giocare nuovamente con Bernardo Silva , oggi al; i due sono stati compagni di squadra al Monaco dal 2015 al 2017.L'ex catalano è stato accostato alla Juventus, oltre che all'Inter, ma anche ad Arsenal,, Barcellona, club nel quale è cresciuto. Calciomercato Juventus, Grimaldo non rinnova col ...

Perrone, l’argentino che studia Busquets e che in 10 mesi ha convinto Pep La Gazzetta dello Sport

Manchester City-Arsenal (FA Cup, 27-01-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Manchester City-Arsenal: come vedere la FA Cup in streaming Telefonino.net

Man. City-Wolverhampton 3-0: video, gol e highlights Sky Sport

Manchester City, ipotesi scambio Cancelo-Leao con il Milan Blasting News Italia

Al "City Ground" andrà in scena la seconda semifinale tra Nottingham Forest e Manchester United. La partita di ritorno si disputerà mercoledì 1 febbraio alle 21.00. Il Nottingham Forest è reduce da ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...