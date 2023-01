“Mancherai a tutti noi” Addio all’attore italiano | morto a 58 anni il volto di film e fiction

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Ci mancherà il tuo senso dell’umorismo, la tua professionalità ma soprattutto l’entusiasmo con il quale affrontavi ogni singolo momento della nostra kermesse”. Questo uno dei tantissimi messaggi scritti in ricordo diSanto Bellina, attore scomparso il 24 gennaio 2023. A ricordare l’attore, oltre a Gabriele Perrini, direttore artistico del Gran galà del teatro dialettale “Premio regionale Città di Castelbuono”, anche il gruppo Partanna Mondello su Facebook “Oggi ci lascia il nostro amico Santo Bellina, sentite condoglianze danoi”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook della compagnia teatrale. Leggi anche: Libero De Rienzo, la notizia un anno e mezzo dopo la morte Santo Bellina,l’attore palermitano di cinema e tv Santo Bellina ha recitato in decine di: da “Ragazzi ...

, non solo a Monaco, sanno che i successi ottenuti senza di te non sarebbero stati possibili. Hai forgiato e migliorato anche me e il mio modo di giocare. Mi". Lo stesso Tapalovic si è ...... sorridente e disponibile con. Motociclista Grandissimo full time, lascia in Noi un grande ... Mitanto, ma sarai sempre dentro di me. Ti voglio bene.' Si potrà salutare Vincenzo Liberati ...

Ci mancherai tanto Ros, amico di tutti noi varesenews.it

Tutte le domeniche con Mario Monachesi Cronache Maceratesi

Il funerale dell'avvocata uccisa dall'ex. Gli amici: “Già ci manchi”. Canale Dieci

Addio Vialli, Verratti: "Resterai nel cuore di tutti, ci mancherai" Sportitalia

Conegliano, è morto il patron dell’Expo Giuseppe Doimo La Tribuna di Treviso

Antonella è infastidita dall'amicizia tra Edoardo e Oriana e si sfoga con Daniele sul comportamento del suo fidanzato ...(Adnkronos) – “All’esordio con l’Inghilterra manca troppo tempo, la speranza è che tutti i ragazzi stiano bene fisicamente e siano convocabili, sarà difficile, una gara da affrontare al meglio”. Così ...