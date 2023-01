Malinconia | le frasi che meglio rappresentano la natura di questo sentimento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Chi non ha provatostato d’animo? Tutti, almeno una volta, hanno avvertito una profonda tristezza, un malessere poetico con il quale bisogna imparare a convivere quando necessario. Alla– dal greco “mèlas” (nero) e “cholè” (bile) – non si può sfuggire, e allorausare lecome strumento per accoglierla e trasformarla in maggiore consapevolezza di sé. Certamente non è unpiacevole, ma è il sentore di qualcosa che interessa profondamente la propria interiorità. Indagare e scoprire di che si tratta può essere il modo migliore per affrontarlo e farlo diventare un punto di forza, non di debolezza. DiLei ha quindi raccolto una selezione, che possa essere d’ispirazione alle anime sensibili e che non hanno paura di ascoltarsi.sulla ...