Maldini | «Rispetto le critiche | ma il Milan è dentro i parametri giusti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo la sonora sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio (4-0), ai microfoni di Dazn si è presentato Paolo, direttore tecnico del. Ha risposto alle parole di Pioli, che in precedenza aveva parlato di un’unica ricetta per uscire dal momento di crisi: lavorare. Poi ha provato a minimizzare parlando della perfetta corrispondenza della posizione delaistagionali del club rossonero. «Il lavoro c’è sempre stato, siamo presenti praticamente a tutti gli allenamenti. Abbiamo preso 11 gol nelle ultime tre partite, normale sia un momento delicato. A volte capita, ed è successo anche al mio, che si perdano un attimo la sicurezza, le distanze, la fiducia. L’importante è sapere come tornare sulla strada giusta. Non siamo ildegli anni Novanta, che ...