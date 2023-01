Malagò | “Juventus? Sarei irresponsabile se dicessi qualcosa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Il presidente del Coni non può e non deve dire nulla su una cosa del genere,un. C’è stato un giudizio endofederale, chi fa considerazioni o è un tifoso, o è un giornalista, ma se sei un dirigente sportivo, tanto più pubblico, non devi fare commenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a margine di un incontro allo stadio Olimpico: “Sulla base di questi presupposti c’è chi dice che non ci saranno coinvolgimenti, altri dicono che poi sarà automatico che possa ricadere su altre società. Non serve essere un raffinato giurista, bisogna leggere le motivazioni e rimarrà in campo una sola possibilità”. E sull’esclusione della Russia dalle Olimpiadi di Parigi del 2024: “Classica situazione in cui la soluzione ideale non c’è. Se fossi membro Cio o Bach, normale che siamo un movimento globale per tutti e ...