Mail Libero e Virgilio down | per visualizzare le convocazioni c’è il percorso alternativo su Istanze online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Arrivano segnalazioni da supplenti preoccupati perché lenon funzionano da alcuni giorni. Si escluderebbe l'attacco hacker, il problema dovrebbe risolversi a breve. Il rischio è non riuscire ale eventualiper le supplenze e quindi non rispondere. Alcuni mesi fa avevamo segnalato ilsu Polische permette dilericevute. Lo ricordiamo. L'articolo .

e Virgilio ancora down, che cosa sta succedendo È ormai da domenica sera (22 gennaio) che milioni di italiani non riescono più ad accedere alla loro casella di posta elettronica di...Un grande guasto sta creando problemi a milioni di persone, ma l'azienda non ha chiarito quali siano le cause del ...

Milioni di italiani con la posta elettronica bloccata: che succede a Libero e Virgilio Il Sole 24 ORE

Libero Mail non funziona da 48 ore e secondo ItaliaOnLine la colpa è di altri. La nota ufficiale DDay.it

Le caselle mail di Libero e Virgilio non funzionano Il Post

Libero e Virgilio down, continuano i disservizi: il comunicato di Italiaonline HDblog

Virgilio e Libero down, perché non funziona la mail Corriere della Sera

I servizi di posta elettronica di Libero e di Virgilio da oltre 24 ore stanno registrando dei malfunzionamenti. L'invio e la ricezione della mail funziona a singhiozzo su entrambe le… Leggi ...Oltre 48 ore di disservizi e malfunzionamenti. La mail di Libero e quella di Virgilio non sono ancora state ripristinate. Diversi utenti non riescono a inviare o ricevere mail dalla notte di lunedì 23 ...