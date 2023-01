Madre non è ancora mamma | nessuna più venga abbandonata dopo il parto

Leggi su fmag

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Io l’articolo, anzi, la marea di articoli, sul caso “Pertini” (basta questo a capire di cosa parliamo) non l’ho letta. Ho capito la storia dal titolo ma mi sono rifiutata di entrare nei dettagli. Eppure faccio la giornalista da 20 anni quasi. Ma mi è bastato il titolo per rabbrividire, per tornare con la mente e anche con le sensazioni del mio corpo, a quando, poco più di un anno fa, in un letto d’ospedale, subitoaver dato alla luce un’altra meravigliosa vita, c’ero io. E come a me, è successo a tantissime donne di tornare al giorno in cui sono diventate madri, tanto da farne un hashtag “Potevo essere io”. Sì, poteva essere qualunque donna. È per questo che tutti, nessuno escluso, i titoli di quella devastante notizia sono profondamente sbagliati: non è di una donna che allattando, che è una delle cose più belle che esistano, si è addormentata soffocando ...