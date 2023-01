Macellaio ucciso da un maiale | Macabro ritrovamento nel mattatoio

Leggi su kronic

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Undi 61 anni è stato ritrovato senza vita in une a ucciderlo è stato proprio un. Una storia incredibile arriva direttamente da Hong Kong, dove è stato trovato senza vita undi 61 anni in una Sheung Shui. L’uomo, infatti, stava per uccidere unche, in una sorta di istinto di sopravvivenza, haa sua volta il 61enne per cui non c’è stato più nulla da fare.uccide un(Kronic/ foto Canva)Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente, tuttavia, stando alle prime ricostruzioni fornite dall’emittente televisiva statunitense CNN, dopo aver stordito ilcon la pistola elettrica stordente, ilera pronto con la ...