Ma che gol ha fatto Dani Olmo? Guarda Schalke - Lipsia 1 - 6

Il Lipsia stende lo Schalke 6 - 1 grazie alla doppietta di Andre Silva e aidi Henrichs, Werner, Olmo, Poulsen. In particolare Dani Olmo ...Cinque partite di fila senza vittorie, con dodicisubiti, sono dure da commentare. E allora, in casi come questo, vale la pena attingere al passato recente,per il Milan è decisamente ...

Lazio-Milan 4-0: gol e highlights. Poker di Sarri, Pioli ko e a -12 dal Napoli Sky Sport

Kokorin è rinato lontano dalla Fiorentina: miglior marcatore della ... Sport Fanpage

Mbappé manita e record: mai nessuno al PSG aveva segnato 5 gol in una sola partita Sky Sport

"Uno, due, tre, quattro..." no, non è l'ennesimo motivetto del tormentone alla radio, ma la raffica di gol con cui la Lazio stasera ha letteralmente asfaltato un ...Southampton - Newcastle 0-1 highlights e gol: ecco le principali immagini della prima semifinale di Carabao Cup ...