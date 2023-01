L’urgenza di uno sprint demografico negli scenari di Gigi De Palo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il dramma delle culle vuote è un problema serissimo in Italia. Anzi, probabilmente, è il problema. La questione del saldonegativo intreccia moltissimi ambiti: dal lavoro al sistema pensionistico, dalla sanità al welfare. E, soprattutto, come ha avuto modo di sottolineare in una recente intervista il demografo Alessandro Rosina su Spirito Artigiano, sembra una questione dimenticata. Appare come un paradosso, ma tant’è. A fronte di questa – colpevole – amnesia collettiva, c’è chi alimenta una fiammella che rischiara il sentiero della speranza.De, presidente del Forum delle Famiglie e della Fondazione per la Natalità, promuove quest’anno la terza edizione degli Stati generali della Natalità (11-12 maggio a Roma), anticipando a Formiche.net gli obiettivi sui quali si prefigge di sensibilizzare opinione pubblica e ...