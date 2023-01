L' ultimo avvertimento di Putin | testato il missile ipersonico Zirkon

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mentre il blocco occidentale è pronto ad inviare carri armati da combattimento in Ucraina il governo russo spolvera i suoi missili supersonici. Loè in grado di colpire bersagli situati a mille chilometri di distanza

Mentre il blocco occidentale è pronto ad inviare carri armati da combattimento in Ucraina il governo russo spolvera i suoi missili supersonici. Lo Zirkon è in grado di colpire bersagli situati a mille ...La Polonia chiederà all'Ue un risarcimento per il costo dei carri armati Leopard 2 che vuole inviare all'Ucraina. Il premier Mateusz Morawiecki: "Sarà un'altra prova di buona volontà" ...