L’ultima scemenza ecologista | il sesso “sostenibile”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A dire il vero, non si capisce una mazza di cosa sia davvero questo “ecologico“. Non lo si comprende dalla recensione oggi scodellata dal Fatto Quotidiano, ma a questo punto – a giudicare dagli stralci citati dalla collega – è facile immaginare che pure il libro di Dominic Pettman, professore alla New School di New York, sia pressoché incomprensibile. La sintesi proviamo a farla noi: in nome dell’ecologia, del green, del pianeta da salvare e tutto il resto, oltre a viaggiare meno, consumare meno, scaldarsi meno, bisogna pure trombare di meno. E ci sia perdonato il termine scurrile. Lo hanno titolato “Ecologia erotica“, ma la versione migliore sarebbe stata “green”. Ed è un trattato che si interroga sull’impronta carbonica della nostra libido e su come “i nostri desideri accelerano la crisi climatica”. Tipo: compri un vibratore? Inquini. ...