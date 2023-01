L’UEFA ufficializza il nuovo format per la Nations League dal 2024

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito oggi a Nyon per approvare delle modifiche al calendario di due competizioni per nazionali maschili che entreranno in vigore da settembre. In più è stato deciso di spostare la finale di Supercoppa Europea 2023, in programma ad agosto, da Kazan ad Atene con l’estromissione della Russia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.