L’Udinese chiede un consulto specialistico per Deulofeu | «ginocchio troppo instabile»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gerardsi ferma di nuovo. Lo spagnolo delera stato sostituito nel finale del match contro la Sampdoria. Era stato proprio lui are il cambio per un fastidio al. Dopo la partita aveva rassicurato tutti, con un messaggio sui social, in merito alle sue condizioni. Ma stamattina è arrivato il comunicato ufficiale del club friulano che lo riguarda. Nella nota,scrive di “instabilità al” per lo spagnolo e della decisione congiunta di affidarsi ad uno specialista per una consulenza. Non è la prima volta cheaccusa problemi fisici: nelle ultime settimane non ha mai potuto giocare con regolarità. Naturalmente, la situazione ha riflessi importanti sul mercato.sembrava ad un passo dalla ...