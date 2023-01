L’Ucraina e la corruzione | un problema irrisolto ma… Il commento di Quintavalle

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 24 gennaio, il Consiglio dei ministri delha destituito sei funzionari governativi e ha dato il via libera al licenziamento di cinque governatori provinciali, dopo una serie di indagini giornalistiche sulla presunta appropriazione indebita di fondi da parte di diversi alti funzionari. Si tratta del più significativo rimpasto di governo in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: coinvolge quattro viceministri, il vice capo dell’amministrazione presidenziale, e il sostituto procuratore generale. In più i responsabili delle province di Kyiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Sumy e Kherson. Ciò avviene a seguito di due grandi scandali: uno riguarda il ministero della Difesa, che secondo un giornalista di Nashi Groshi (“I nostri soldi”) – un’organizzazione che analizza le pratiche dinegli appalti pubblici e nei dati finanziari – ha pagato ...