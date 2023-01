Luce Caponegro | l' ex pornostar Selen si racconta alle Iene | In me convivono due donne

Selen , l'icona del porno anni Novanta, si racconta a " Le Iene ", svelando il proprio cambiamento di vita e il percorso di maturazione rispetto al passato., il suo vero nome, spiega che in lei convivono due donne, Selen e, e che non rinnega il passato ma rivendica il diritto al cambiamento. Ha raccontato di aver cercato la libertà ...A 'Le Iene' l'icona del porno anni Novanta Selen si racconta: protagonista del monologo del programma di Italia 1, questo il suo vero nome, ha raccontato il suo cambiamento di vita e del proprio percorso di maturazione rispetto alla sua vita precedente. 'Prima di parlarvi del mio passato - dice ...

Luce Caponegro, il suo vero nome, spiega che in lei convivono due donne, Selen e Luce, e che non rinnega il passato ma rivendica il diritto al cambiamento. Ha raccontato di aver cercato la libertà ..."Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento", ha dichiarato in un monologo. Ora è proprietaria di un centro estetico ed è felice ...