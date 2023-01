L’Orologio dell’Apocalisse a 90 secondi dalla mezzanotte | cosa sta per succedere

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Social. . La fine del Mondo è vicina? Rispondere a questa domanda non è possibile, ma sono tante le profezie che nei vari secoli hanno individuato una data x. In questi giorni si è tornati a parlare del famoso Orologio, ma che cos’è?(Doomsday Clock) è un’iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago che consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di un’ipotetica fine del mondo a cui l’umanità è sottoposta. Il pericolo viene quantificato tramite la metafora di un orologio simbolico la cuisimboleggia la fine del mondo mentre i minuti precedenti rappresentano la distanza ipotetica da tale evento.Leggi anche –> La terribile profezia sulla fine del mondo: ecco ...