Lorella Cuccarini sarà a Sanremo 2023? Ecco quando e che dovrebbe fare

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito alla possibile presenza al Festival didi. La cantante e ballerina pare presenzierà nel corso di questa edizione del Festival della canzone italiana in occasione della serata delle cover. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso e con chiduettare.essercidavvero al Festival di? A dare questa indiscrezione è stato il giornalista Paolo Giordano su Il Giornale. Nello specifico, sembrerebbe che la donna presenzierà ...