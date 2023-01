L’ora legale | una storia vera ha ispirato in parte il film di Ficarra e Picone?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è undiche è ina una. Al suo centro c’è l’elezione del sindaco in un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare. Il popolo sembra davvero molto felice perché il nuovo eletto ha deciso di cambiare le cattive abitudini legate al passato e che hanno visto protagonisti diversi personaggi disonesti. Di certo gli elementi reali all’interno della pellicola dei due comici siciliani sono molteplici, e pare che si riferiscano ad una figura esistente, come le parole del sindaco che si professa “uomo onesto del popolo” pronto per “rieducare i cittadini nella legalità assoluta“. E nonostante la commedia sia molto gradevole, vengono trasmessi alcuni stereotipi come quello classico del ...