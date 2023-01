Lombardia | elezioni regionali 2023 | i progetti per la sanità

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Accorciare le liste di attesa, creare più centri per la medicina del territorio, slegare le nomine dalla politica tra le proposte per intervenire sul settore più delicato della Regione, le cui numerose debolezze sono state messe a nudo dalla pandemia

Lazio ecombattute Allemancano cinque settimane. Eppure, nonostante che esse si svolgano in due regioni fra le maggiori, permangono... Dai Pd: Conte vuole indebolirci con ...AGI - Primo confronto pubblico tra i quattro candidati governatori in, in vista delleregionali del 12 e 13 febbraio . La prima 'tribuna elettorale' è stata organizzata dal TgR ed è andata in onda su Rai 3 all'ora di pranzo. A sfidarsi, in risposte da ...

Elezioni: Regionali Lombardia, quattro i candidati alla presidenza Agenzia ANSA

Elezioni regionali Lombardia: i programmi dei candidati sull'agricoltura WIRED Italia

Le liste della Lega alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale Fanpage.it

Il problema più grave della Lombardia è ai margini della campagna elettorale Linkiesta.it

Elezioni Lombardia, è scontro sulla sanità: la Regione vara incentivi al personale per tagliare le liste d'at… La Repubblica

I dati 2022 sull'andamento del sito dipingono un quadro preciso di chi naviga, a partire dal gradimento per il sovranismo: “italiano” è il termine più cercato. Bene “gang bang italiana”, che ha regist ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7038b951-1bc3-f104-f8e3-191af17193 ...