Locatelli | potenzieremo il sistema di sostegno a scuola | migliorando i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Presteremo attenzione agli aspetti che coinvolgono famiglia, pari opportunità, istruzione, formazione e università. Alcuni interventi in questi ambiti sono già contenuti nell’ultima legge di bilancio, come quelli sulle borse di studio e sulle maggiorazioni dell’assegno unico per i figli con disabilità". L'articolo .